Advertisements ناشط جنوبي : من يقاتل النخبة الشبوانية ليست قوات الشرعية أو هادي الجمعة 23 أغسطس 2019 ربيع بن مقلم الخليفي كتب عتق - الخليج 365 أكد ناشط جنوبي بارز، أن من يقاتل قوات النخبة الشبوانية في عتق ليست قوات الشرعية أو الرئيس عبدربه منصور هادي بل هي ميليشيا الإخوان المتحالفة مع الحوثي والقاعدة .

Advertisements وقال الناشط السياسي، ربيع بن مقلم الخليفي، في تغريدة له بتويتر، "لتصحيح المعلومات عند البعض مافيش حاجة اسمها قوات الشرعية .. اللي يقاتل النخبة الشبوانية في عاصمة محافظة شبوة هي مليشيات الاخونجية المتحالفة مع الحوثي والقاعدة" .. مؤكداً أنه لا لها علاقة بالرئيس هادي ولا بالشرعية ولا تؤتمر بأمر الرئيس هادي . وتحدى الخليفي اي واحد ياتي بما يثبت انها تايعه للجيش الوطني . وشهدت مدينة عتق عاصمة شبوة، مواجهات عنيفة بين قوات النخبة الشبوانية وقوات اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة التي يعود ولائها لحزب الإصلاح . Advertisements

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