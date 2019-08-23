شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انحراف مسار المواجهة بين الشرعية والانتقالي .. قوات ضخمة تتوجه الان نحو هذة المحافظة الجنوبية... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انحراف مسار المواجهة بين الشرعية والانتقالي .. قوات ضخمة تتوجه الان نحو هذة المحافظة الجنوبية الرابعة لتسيطر عليها بعد شبوة .. شاهد صور اولية فجر اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انحراف مسار المواجهة بين الشرعية والانتقالي .. قوات ضخمة تتوجه الان نحو هذة المحافظة الجنوبية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.