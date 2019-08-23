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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرف على خارطة وتفاصيل المواجهات والسيطرة حتى فجر الجمعة في شبوة

تصاعدت المواجهات المسلحة في مدينة عتق فجر يوم الجمعة بين قوات من الجيش وأخرى من النخبة.

واشتدت حدة المواجهات خلال الساعات الاولى من فجر يوم الجمعة بين الجانبين.

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وقال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" ان طيران حربي نفذ غارات جوية في المدينة لكن دون ان يتسنى معرفة الهدف الذي اصابه وهوية الطيران الذي نفذ الغارة الجوية.

وقال شاهد عيان لصحيفة "عدن الغد" ان مدرعة شوهدت وهي تحترق بالقرب من مقر شركة سبأفون .

ودارت مواجهات عنيفة بالقرب من حارة الصحابة وبجانب مسجد الصحابة .

وحتى الساعة الثالثة من فجر الجمعة لم تسقط ايا من المواقع العسكرية التابعة لقوات الحكومة أو التابعة لقوات النخبة .

وقال مصدر حكومي ان مسلحين هاجموا منزل محافظ المحافظة لكن حراسته تصدت للهجوم .

ونشرت انباء عن قيام طيران حربي بتنفيذ غارة جوية بضواحي عتق لكن هذه الانباء لم يتسنى تأكيدها من مصدر محايد.

واصدرت الحكومة اليمنية بيانا ندد بتفجير الوضع في عتق .