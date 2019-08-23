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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حصيلة الساعات الأولى من مواجهات شبوة .. شاهد لمن الغلبه حتى الان ومن هو الطرف المسيطر على مدينة عتق (تفاصيل وارقام وصور)

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اندلعت مواجهات عسكرية مساء امس الخميس بين القوات الحكومية وقوات المجلس الإنتقالي المدعوم اماراتيا ، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة .

وقال مصادر عسكرية ان قوات الحكومة الشرعية حققت تقدما كبير وكبدت عناصر التمرد والانقلاب خسائر كبيرة بالعتاد والاوراح . ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : شاهد : ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ (صورة) عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام شاهد.. تسريب فيديو مُخل للفنانة هالة صدقي +18 Advertisements صدمة.. سعودي ينشر صور جريمة اغتصاب ارتكبها في المملكة ومطالب بإعدامه .. شاهد الصور في بلد عربي .. الام تتاجر بابنتها بالدعارة .. شاهد كيف كانت نهايتهم ..«صور وتفاصيل صادمة» بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة الحساسة من جسمها بالشوكولاتة ..شاهد الفيديو عـــــاجـــــل : شاهد صور مباشرة تقطع الشك باليقين وتكشف الطرف المسيطر الان على شبوة ----------------------------------------- وتشير الانباء الاولية إلى سقوط قتيلين وجريح ثالث من عناصر مليشيا المجلس الانتقالي ، إضافة إلى وقوع 13 شخص من عناصر المليشيا اسرى بيد القوات الحكومة التي تمكنت ايضا من إغتنام واحراق ثلاث مدرعات واطقم تابعة للمليشيات . ميدانيا سيطرت القوات الحكومية على بوابة عتق الشرقية ،نقطة العكف ، وتمكنت من استرداد نقطة جردان ، واحتدمت المواجهات في اطراف المدينة الغربية. وفي ردها على الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية ، قامت مليشيا الانتقالي بقصف محطة كهرباء عتق واخرجتها عن الجاهزية .

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