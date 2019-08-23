شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت أميرة سعودية بارزة، ابنة شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تغريدة صادمة على حسابها في موقع "تويتر"، ومن ثمَّ قامت بحذفها على الفور.

وكتبت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز، ابنة شقيق الملك سلمان: "تُحزننا الإكتشافات المتأخرة التي توضّح لنا غباءنا حينما أزحنا عن عقلنا وتبعنا عاطفتنا وأحسنّا الظن بمن لا يستحق".

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وأرفقت الأميرة ريما بنت طلال، بتغريدتها صورة شخص يحمل حقيبة في يده ويخرج من باب منزل، إلا أنها لم توضح مزيدًا من التفاصيل بشأن ما تقصده.

وأثارت ابنة شقيق الملك سلمان، الجدل بعدما قامت بحذف التغريدة بعد مرور نحو 20 دقيقة على نشرها، فيما رجح مغردون أن يكون قرار حذف التغريدة بسبب ضغوط عليها.

وفسر مغردون التغريدة التي وصفوها بـ"الصادمة" للأميرة ريما بنت طلال، على أنها خلافات بينهما وبين أمراء داخل الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، وربما تكون تتعلق بالسياسات الداخلية الجديدة.