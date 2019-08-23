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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن السبب الحقيقي الذي فاجئ وفد الانتقالي ودفعه للهروب من السعودية

غادر وفد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي مساء امس الخميس مدينة جدة السعودية متوجها إلى دولة الامارات .

وقالت مصادر مطلعه ان مغادرة وفد الانتقالي جاء بعد رفض القيادة السعودية التعاطي معاهم والخوض في اي نقاش قبل تنفيذ ما ورد في بيان التحالف ،الذي نص على ضرورة انسحاب عناصر الانتقالي من المعسكرات وتسليم المؤسسات الحكومية ووقف اي تصعيد عسكري في المحافظات الجنوبية .

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وامام ذلك الضغط السعودي ، اضطر وفد الانتقالي إلى المغادرة والهروب إلى ابوظبي ، والايعاز لعناصرهم في ذات الوقت بتفجير الوضع عسكريا بمحافظة شبوة ومهاجمة القوات الحكومية والقوات السعودية التي وصلت المحافظة امس الخميس.



وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة الوساطة تبذل جهودا كبيرة في محاولة لتهدية الوضع ، قامت عناصر من مليشيا النخبة الشبوانية بالتسلل إلى مداخل مدينة عتق، ومهاجمة القوات الحكومية .