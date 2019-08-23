شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مدير امن محافظة شبوة يقطع الشك باليقين ويعلن رسميا عن هوية القوات المسيطرة الان على مدينة عتق والان مع التفاصيل الكاملة

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