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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد.. تسريب فيديو مُخل للفنانة هالة صدقي +18

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خادش للحياء منسوب للفنانة المصرية هالة صدقي، وهي تتحدث فى كواليس تصوير أحد الأعمال الدرامية، وتتلفظ بأوصاف قبيحة.

ونال الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا الفنانة المصرية لتلفظها بأوصاف إباحية ووصفها العاملين معها بـ«الأوباش والجرابيع».

فيما خرجت الفنانة للرد على الفيديو، مشيرة إلى أن هذا ليس صوتها وأن شخص ما ركب صوت تقليد لصوتها على الفيديو.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": للعزيز اللي بيقلد الأصوات وبيحاول يدخل صفحه الانستجرام ،شكرا لاهتمامك تقريبا وصلنا إليك". om [email protected] ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : شاهد : ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ (صورة) عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام شاهد.. تسريب فيديو مُخل للفنانة هالة صدقي +18 Advertisements صدمة.. سعودي ينشر صور جريمة اغتصاب ارتكبها في المملكة ومطالب بإعدامه .. شاهد الصور في بلد عربي .. الام تتاجر بابنتها بالدعارة .. شاهد كيف كانت نهايتهم ..«صور وتفاصيل صادمة» بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة الحساسة من جسمها بالشوكولاتة ..شاهد الفيديو عـــــاجـــــل : شاهد صور مباشرة تقطع الشك باليقين وتكشف الطرف المسيطر الان على شبوة ----------------------------------------- "انا بشتغل مع الجربيع دول يا روحي مع حثالة المجتمع دول يا قلبي عشان اروح اشد الخدود والطياز والحاجات دي " هالة صدقي ابريل ٢٠١٩ ١٬٢٦٧ ٨:٣٥ م - ١ أبريل ٢٠١٩ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٦٥٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

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