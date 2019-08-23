عاجل.. مسؤول إماراتي كبير يُطالب هادي بالاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية

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عاجل.. مسؤول إماراتي كبير يطالب هادي بالاستقالةوإجراء انتخابات رئاسية
الجمعة 23 أغسطس 2019
هادي
طالب نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم، باستقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من منصبه.
وقال في تغريدات عبر "تويتر": "هل يظن الرئيس المتفندق هادي أننا كإماراتيين نستطيع أن نقف لمنع إرادة أبناء الجنوب.. إن كان يظن ذلك فهذا لا يصلح أن يكون رئيسا لليمن.. نحن نستطيع أن نطالب بالتهدئة فقط.. ولكن لا يمكننا أن ننزع إرادة شعبية جنوبية لأمة لها مالها في التاريخ".
وتابع: "هادي هو وعلي محسن هما من سلما مخازن الأسلحة الحوثي في الشمال..هؤلاء رجال يعادوا لحكم اليمن. اللي مش رجل ..لا تتعب عليه ما يصير رجل"، موضحًا: "لا اعترف بشرعية هادي..فلا الشمالي معترف بشرعية هادي ولا الجنوبي معترف بشرعية هادي"، مضيفاً: "على هادي إعلان الاستقالة...وإجراء انتخابات.. ينهي الحرب كلها".
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