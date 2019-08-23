شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: السلطات السعودية توجه ضربة قاصمة للظهر للمجلس الانتقالي وتمنع الزبيدي والوفد المرافق له من العودة الى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت مصادر اعلامية مطلعة ان السلطات السعودية طلبنت من رئيس المجلس الانتقالي عدم العودة الى العاصمة المؤقتة عدن حتى تهداء الامور.

وقالت المصادر ان الزبيدي غضب لهذا الامر لكنه رضخ وقرر السفر الى الامارات بدلا عن العودة الى عدن.

ياتي ذلك بعد ان ذكرت الأنباء الواردة من مدينة عتق، شرق اليمن، أن قوات عسكرية سعودية وصلت اليوم إلى محافظة شبوة بكامل عتادها العسكري.

وذكرت مصادر محلية لـ"بويمن" ان اثنين من الألوية العسكرية السعودية وصلا للمحافظة بكامل عتادهما العسكري، بالتزامن مع انزال مظلي للجنود السعوديين في مطار عتق بالمحافظة .

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وفيما انسحبت قوات النخبه الشبوانية الى منطقة خشم العين، تم الغاء اي تفاوض معها بعد ايكال مهمة البسط على مناطق شبوة لقيادة محور عتق..

وكانت قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياـ اعلنت يوم أمس الأربعاء أن مليشياتها سيطرت على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وطرد قوات الحكومة الشرعية منها.