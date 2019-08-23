ورد الآن: مصرع القيادي الحوثي ”محمد البحيتي“ بحادث مروري مروع (صورة + تفاصيل صادمة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر طبية، ان قيادي حوثي رفيع لقي مصرعه إثر حادث مروري بمحافظة إب.
واضافت المصادر ان القيادي الحوثي اللواء محمد حسين البخيتي توفي مع مرافقه بالاضافة الى إصابة خمسة آخرين في حادث مروري مروع بمنطقة سمارة شمال محافظة إب.
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وعمل البخيتي قائد اللواء 30 مدرع حرس جمهوري بمدينة يريم وقائد لواء الصمع 62 حرس جمهوري وقائد لواء عسكري بمحافظة تعز وشارك بمختلف جبهات القتال الحوثية.
وفي تعزية له.. بعث أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق برقية عزاء ومواساة إلى إخوان وكافة آل البخيتي ومديرية الحدا محافظة ذمار، في وفاة القيادي الحوثي محمد حسين بن حسين البخيتي، الذي قتل إثر حادث مروري.
وأشاد أحمد علي عبدالله صالح، في برقيته، بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية.. مشيراً إلى أن الوطن فقد برحيل اللواء محمد حسين البخيتي، واحداً من خيرة أبنائه وضباطه الأوفياء المخلصين الذين كانوا يعملون على حماية الوطن والثورة والجمهورية ومكاسبها الوطنية "حد قوله".
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