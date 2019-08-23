شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن.. شاهد صور مباشرة عن محرقة حقيقية تجري في شبوة وإنفجارات ضخمة ومواجهات عنيفة في عتق وهذا ما يفعله الطيران السعودي (تفاصيل طارئة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حلقت طائرات حربية سعودية فوق سماء مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد مساء اليوم الخميس. وقالت مصادر محلية إن تحليقا كثيفا في الأثناء للطائرات الحربية السعودية فوق مدينة عتق بالتزامن مع اشتباكات ضارية ودوي إنفجارات تشهدها مداخل المدينة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. أخبار قد تهمك: Advertisements واندلعت المواجهات عقب فشل وساطة قضت بخروج قوات اللواء 21 والقوات الخاصة التابعة للشرعية بعتادها من مدينة عتق على أن تتسلم إدارة المدينة قوات الأمن العام وتبقى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في ثكانتها. وكانت لجنة سعودية قد غادرت مدينة عتق بعد فشلها في نزع فتيل التوتر بين القوات التابعة لحكومة الشرعية وقوات الانتقالي الجنوبي.

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