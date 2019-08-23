شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. الجيش الوطني مسنوده بقبائل شبوة يحرق مدرعات إماراتية ويستعيد مواقع عسكرية.. شاهد صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أحرقت قوات الجيش الوطني مسنودة بقبائل محافظة شبوة مدرعة إماراتية بعد مواجهات دامية مع قوات النخبة الشبوانية . وقالت مصادر محلية أن قوات قوات الجيش والأمن الشرعية تتقدم في مختلف احياء عتق بمحافظة شبوة. أخبار قد تهمك: Advertisements وأضافت المصادر أن 7اطقم عسكرية تابعة لمليشيات النخبة الإماراتية هربت من معسكر اللواء الرابع نخبة باتجاه المصينعة الى جهة الصعيد. وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني سيطرت على جولتي النصب والثقافة وصارت المدينة كاملة تحت سيطرة الجيش والأمن، وفرار جماعي للميليشيات. وتقوم القوات الحكومية حاليا بتطهيرالاحياء من مليشيات النخبة الموالية للإمارات عقب انهيار كبير في صفوف مليشيات وتقدم كبير لأبطال الجيش و الأمن.

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