شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. النخبة تسيطر على اولى المواقع العسكرية واستسلام جماعي للقوات وانضمام اول قائد عسكري رفيع.. " اسماء المواقع والمعسكرات التي سقطت حتى الآن" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علم "يمن الغد" من مصادر محلية وأخرى مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة ان قوات النخبة الشبوانية سيطرة على عدد كبير من المواقع وانتشرت على نطاق واسع بمدينة عتق عاصمة المحافظة. وقالت المصادر "ان قوات #النخبة_الشبوانية تمكنت قبل قليل من السيطرة على مبنى الهجرة والجوازات وتبة الاذاعة بمدينة عتق واستسلام قوات الأمن العام في نقطة جردان على مدخل عتق لقوات النخبة". أخبار قد تهمك: Advertisements وأضافت المصادر لـ"يمن الغد": أن أنباء غير مؤكدة تشير إلى سيطرة قوات النخبة الشبوانية على معسكر القوات المشتركة في عتق ومعسكر النجدة". وأوضحت المصادر أن المواجهات تستعر الان في المركز الثقافي والإدارة المحلية والمحكمة بعد فرض النخبة حصار محكم عليهم. وفي سياق متصل وصل "يمن الغد" معلومات لم يتم تأكيدها حتى الان تتحدث عن إعلان مدير أمن #شبوة عوض الدحبول ونائب مدير شرطة المحافظة العقيد أحمد ناصر الأحول انضمامهما لقوات #المجلس_الانتقال_الجنوبي .

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