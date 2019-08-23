شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. طائرة سعودية خاصة تغادر محافظة حضرموت بثلاث شخصيات بارزة بالدولة وتتجه الى السعودية بعد انفجار الوضع.. صور واسماء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توجه اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع الى المملكة العربية السعودية في زيارة لم يكشف عن فحوها
وقالت مصادر خاصة أن الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وجهو دعوة حضور عاجلة لقيادة حضرموت في ظل الأحداث التي تعصف بالمحافظات الجنوبية وسيطرت القوات الجنوبية على معسكرات حزب الأصلاح الأخواني الذي يتهم ضمنياً بدعم الجماعات الأرهابية.
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وقالت مصادر أخرى أن الرئيس هادي ينوي اللقاء بالمحافظ البحسني والوكيل بن حبريش في طل الدعوات والأنباء عن معركة تحرير وادي حضرموت من قبل قوات الجيش الجنوبي وتطهير الوادي
ويشهد ساحل حضرموت حالة أستقرار أمني وأنتشار لجنود ومنتسبي المنطقة العسكرية الثانية بفضل جهود قيادة حضرموت العسكرية والأمنية ودعم وأشراف الأشقاء بدولة الأمارات العربية المتحدة للأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية.
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