ورد الآن : الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا جديدًا بالقتل وتنفيذه فورًا.. ومفاجأة بشأن هوية القتيل (الاسم)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا وقاسيًا، يوم الخميس.

وتتضمن الأمر الملكي تنفيذ حكم القتل قصاصًا في شاب سعودي قتل شابين.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

أقدم / نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني – سعودي الجنسية – على قتل/ خالد بن سعد آل شبيب و/ غازي بن عبدالله الدبيان – سعوديي الجنسية -، وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم. أخبار قد تهمك: Advertisements وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 21 / 12 / 1440هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

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