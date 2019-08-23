شاهد .. مقطع فيديو يجسد واقع المرتزقة ويثير السخرية من مراسل العربية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - قنوات الفتنة

الخليج 365 – فيديو

اثار مقطع فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السخرية بين اوساط اليمن على الاعلامي البحريني ومراسل العربية محمد العرب الذي ظل يحرض على الحرب في اليمن ويختلق الانتصارات لجيش الكبسه السعودي ومرتزقتهم.

وغالبا ما يظهر العرب في تقارير ميدانية من اليمن، وهو ينقل صورة غير واقعية عن ساحة المعركة وانتصارات وهمية يفتعلها لحساب قوى العدوان على اليمن، كهذا الفيديو المضحك الذي صوره في احدى المناطق الغير معروفه.

وقد علق نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي على الفيديو بقوله : للترفيه وليس للإهانه أو الإنتقاص فقط لتضحكوا