شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــــــــــــاجل.. قوات عسكرية ضخمة وآليات ومدرعات تزحف باتجاه حضرموت (الآن) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال شهود عيان انهم شاهدوا قوة عسكرية ضخمة وآليات ومدرعات في طريقها إلى سيئون.

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شهود العيان افادوا أن المدرعات العسكرية التي رأوها ترفع علم الجنوب على متنها والعلم الاماراتي.

مراقبون اشاروا إلى أن القوات الزاحفة باتجاه حضرموت قد تكون القوات الجنوبية لتأمين محافظة حضرموت من مليشيات الاصلاح ومليشيات هاشم الاحمر وعناصر المنطقة العسكرية الاولى الذين سعوا في الارض فسادا ونهبقوا خيرات وموارد حضرموت.

المراقبون توقعوا أن يتم تطهير محافظة حضرموت خلال الساعات المقبلة بعد أن تم الاعلان قبل قليل عن تطهير محافظة شبوة من مليشيات علي محسن.