شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وفي غاية الخطورة..الامارات ترفع راية التحدي في وجه هادي والملك سلمان وتعلن رسميا تجهيز 90 ألف مقاتل لسحق الشرعية والقوات السعودية في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يبدو أن اعلان الإمارات العربية المتحدة انسحابها من اليمن كان بمثابة إعطاء المليشيات المدربة والممولة من أبوظبي للانقضاض على مؤسسات الدولة اليمنة الهشة مع بقاء الإمارات كطرف محايد خارج الصراع بين الشرعية وتلك المليشيات.

وقالت الإمارات إن انسحابها جاء بعد تحقيق هدفها من التدخل في اليمن، بعد "تدريب وتجهيز أكثر من 90 ألف جندي"، (لا يخضعون لأوامر الحكومة اليمنية) سيقومون بالمهمة المتمثلة في سحق قوات الشرعية وطرد القوات السعودية المتواجدة في الجنوب .

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في هذا الصدد، يقول المعلق تيم ليستر في شبكة أنباء “سي إن إن” تحت عنوان “تصدعات تظهر في أهم تحالف في الشرق الأوسط.. أخبار سيئة لترامب”، إن الشراكة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الأوثق وتعود لعقود سابقة وتم تصميمها بناء على فكرة كراهية إيران ودعم القضايا السنية في العالم الإسلامي.

وعندما أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أربعة أعوام حملة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن انضمت الإمارات إلى التحالف. وقام البلدان معا بفرض حصار على دولة قطر، ودعما العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران. ودعم البلدان نظام عبد الفتاح السيسي في مصر بالمال والإعلام وهناك علاقة شخصية بين ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد. ولكن التصدعات بدأت تظهر بعد دخول حملة اليمن في مرحلة من الجمود وانسداد الأفق، فيما اختلف الحليفان حول كيفية مواجهة إيران في منطقة الخليج، الأمر الذي سيدفع إدارة ترامب نحو الشعور بالإحباط من الخلاف السعودي- الإماراتي مع قطر.

وكان الهدف الرئيس للحملة العسكرية في اليمن هو الحد من التأثير الإيراني على الحوثيين إلا أن “عاصفة الحزم” أصبحت مستنقعا وحملة علاقات عامة كارثية بسبب معاناة المدنيين، ويبدو أن الإمارات توصلت لنتيجة أن الحرب لا يمكن الانتصار بها وباتت مكلفة، ولهذا قررت سحب قواتها من اليمن في تموز/يوليو رغم تأكيدها أنها ملتزمة بعمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة هناك.