شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد للتو ...القبض على 7 من قيادات الانتقالي ومصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من السفر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلن مجلس الامن الدولي ان 7 اشخاص ينتمون للانتقالي سوف يتم القبض عليهم في اي مكان يتواجدون فيه عبر الانتربول الدولي ومصادرة ممتلكاتهم باعتبارهم من المعرقلين للتسوية السياسية.

وكشف الصحافي والناشط السياسي، ضيف الله القهالي، عن قائمة بأسماء المعرقلين لعمل التسوية في المين.

وقال القهالي في تغريده على" تويتر" ان مجلس الامن يعد قائمة بأسماء المعرقلين لعمل التسوية في اليمن القائمة تضم ٧ شخصيات جنوبية.

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واكد الصحافي اليمني، انه سوف تصادر ممتلكاتهم وارصدتهم ومنعهم من السفر .