Advertisements بن حبريش يتوجه إلى الرياض بدعوة سعودية الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - المكلا توجه الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وكيل أول محافظة حضرموت، الخميس، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

Advertisements وذكرت مصادر مطلعة بأن الشيخ بن حبريش، غادر مدينة المكلا متوجها للرياض على متن طائرة خاصة بدعوة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. ويرأس الشيخ بن حبريش أكبر تجمع مجتمعي قبلي ومدني في حضرموت، هو حلف حضرموت إضافة إلى رئاسته لمؤتمر حضرموت الجامع الذي يضم مختلف أطياف المجتمع في حضرموت ومكوناتها السياسية والاجتماعية. Advertisements

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