شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : إعلامي سعودي المجلس الانتقالي عدواً .. تجب مواجهته لحماية الشرعية من أجل وحدة اليمن (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي السعودي ووكيل برامج تدريبية متخصصة في الإعلام والتطوير الإداري منصور الخميس عبر حسابه بموقع تويتر رصدها "سمابرس "قبل قليل ان المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم في وجه الشرعية والتحالف و المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع الحوثي وبذلك يكون المجلس عدواً تجب مواجهته لحماية الشرعية من أجل وحدة اليمن. Advertisements

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