جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة في تجاوز واضح لكل القيم والمبادئ الإنسانية اقدم مرتزقة العدوان السعودي الامريكي على إحراق مواطن في مديرية التحيتا. وذكرت مصادر محلية أن قوى العدوان ومرتزقته قامت بإحراق المواطن محمد عمر جناني وسط السوق بمديرية التحتيا. وأشارت المصادر إلى أن المواطنين المتواجدين في السوق قاموا بالتدخل وإسعاف المواطن الذي حالته حرجة. ودعا المصادر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية التي تتنافى مع كل الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية والعمل على إيقاف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في جريمة إنسانية بشعة .. المرتزقة يحرقون مواطن يمني وسط سوق بمديرية التحيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.