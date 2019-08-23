شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : طارق عفاش يعلن الانقلاب ويبدأ اول تحرك صادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رد العميد صادق دويد الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" التي يتزعمها "طارق صالح" على الحملة الاعلامية ضد دولة الامارات واتهامها بانها دعمت المتمردين للانقلاب على الشرعية في عدن. أخبار قد تهمك: Advertisements وقال دويد عبر حسابه بموقع تويتر رصدها أبابيل نت :بأن الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الفاعل في التحالف العربي وبذلت الكثير من الرجال والمال والدعم السياسي لتحرير اليمن من ظلمة الكهنوت الحوثي. واضاف دويد: الإمارات مع السعودية يمثلان جدار الصد العربي تجاه المشروع الإيراني الشرير. ووجهت الحكومة اليمنية خلال اليومين الماضيين اتهامات رسمية بوقوف دولة الامارات وراء التمرد في جنوب اليمن ودعمت قوات المجلس الانتقالي بالمال والسلاح وطالبت الحكومة دولة الامارات بوقف فوري كل سبل الدعم التي تقدمه لقوات الانتقالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : طارق عفاش يعلن الانقلاب ويبدأ اول تحرك صادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.