شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مدير امن شبوة يعلن السيطرة الكاملة على مدينة عتق من قبل قوات الجيش والامن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مدير امن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول سيطرة قوات الجيش والامن على مدينة عتق. وقال الدحبول في تسجيل صوتي له اطلعت عليه صحيفة عدن الغد ان قوات الجيش والامن بسطت سيطرتها على مدينة عتق. واشار الدحبول الى ان قوات النخبة انسحبت من المدينة. ولم يتسنى لصحيفة عدن الغد التأكد من صحة هذه المزاعم من مصدر محايد. Advertisements

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