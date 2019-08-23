شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس الانتقالي يفجر يعلنها مدوية قبل لحظات بأول تصريح رسمي حول ما يحدث في شبوة ويوجه دعوة طارئة للتحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك قبل قليل بإعلان أول بيان رسمي للمجلس الانتقالي حول ما يحدث في عتق عاصمة محافظة شبوة. وقال بن بريك في منشور على حسابه بتويتر فجر اليوم الجمعة 23 أغسطس ـ رصده محرر "يمن الغد" قال :بينما وفد المجلس الانتقالي برئاسة سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي في السعودية تلبية للدعوة الكريمة، يفتعل من لايريد للزيارة النجاح تحرشات بنقاط النخبة الشبوانية لتجد نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها". Advertisements ووجه بن بريك دعوة عاجلة للتحالف بإرسال لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة من المتسبب بتفجير الوضع هناك.

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