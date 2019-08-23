شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعليق سعودي رادع .. من يدعم المجلس الانتقالي فهو عدو للتحالف والمملكة .. فاشبوة شرعية بالقوة العسكرية(شاهد فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلامي السعودي ووكيل برامج تدريبية متخصصة في الإعلام والتطوير الإداري منصور الخميس عبر حسابه تغريدة من ثانية بموقع تويتر رصدها "سمابرس " قال فيها :"ان موقف التحالف واضح إعادة الشرعية المعترف بها دوليا وهذا مايرفضه المجلس الانتقالي الجنوبي لذلك من يدعم هذا المجلس فهو عدو للتحالف والمملكة.

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أخي في الجنوب اليمني عليك الإختيار إما الوقوف مع المملكة أو مع المجلس الانتقالي. شبوة شرعية بالقوة_العسكرية