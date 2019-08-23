شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعليق سعودي رادع .. من يدعم المجلس الانتقالي فهو عدو للتحالف والمملكة .. فاشبوة شرعية بالقوة العسكرية(شاهد فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلامي السعودي ووكيل برامج تدريبية متخصصة في الإعلام والتطوير الإداري منصور الخميس عبر حسابه تغريدة من ثانية بموقع تويتر رصدها "سمابرس " قال فيها :"ان موقف التحالف واضح إعادة الشرعية المعترف بها دوليا وهذا مايرفضه المجلس الانتقالي الجنوبي لذلك من يدعم هذا المجلس فهو عدو للتحالف والمملكة.
أخي في الجنوب اليمني عليك الإختيار إما الوقوف مع المملكة أو مع المجلس الانتقالي. شبوة شرعية بالقوة_العسكرية
موقف التحالف واضح إعادة الشرعية المعترف بها دوليا وهذا مايرفضه المجلس الانتقالي الجنوبي لذلك من يدعم هذا المجلس فهو عدو للتحالف والمملكة.
أخي في الجنوب اليمني عليك الإختيار إما الوقوف مع المملكة أو مع المجلس الانتقالي. #شبوة_شرعية_بالقوة_العسكرية pic.twitter.com/sI09v8TlAz
موقف التحالف واضح إعادة الشرعية المعترف بها دوليا وهذا مايرفضه المجلس الانتقالي الجنوبي لذلك من يدعم هذا المجلس فهو عدو للتحالف والمملكة.
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