شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات سعودية تسيطر على هذة المحافظة قبل قليل وطرد النخبة التابعة للامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصولت قوات عسكرية سعودية إلى محافظة شبوة بكامل عتادها العسكري.

مصادر محلية كشفت للمؤتمر برس ان لوءاين عسكريين وصلا للمحافظة بالتزامن مع انزال مظلي للجنود السعوديين في مطار عتق بالمحافظة . Advertisements

وفيما انسحبت قوات النخبه الشبوانية الى منطقة خشم العين تم الغاء اي تفاوض معها بعد ايكال مهمة البسط على مناظق شبوة لقيادة محور عتق

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