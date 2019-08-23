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عاجل : قوات سعودية تسيطر على هذة المحافظة قبل قليل وطرد النخبة التابعة للامارات

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عدن - ياسمين التهامي - وصولت قوات عسكرية سعودية إلى  محافظة شبوة بكامل عتادها العسكري.
مصادر محلية كشفت للمؤتمر برس ان لوءاين عسكريين وصلا للمحافظة بالتزامن مع انزال مظلي للجنود  السعوديين في مطار عتق  بالمحافظة .

 

 

 

 

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وفيما انسحبت  قوات النخبه الشبوانية الى منطقة خشم العين تم الغاء اي تفاوض معها بعد ايكال مهمة البسط على مناظق شبوة لقيادة محور عتق

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