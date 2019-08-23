شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : الامارات تصدم الجميع وتطالب الرئيس هادي بسداد هذا المبلغ والرد عليها كان غير متوقع من عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن حكومة الإمارات تطالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بسداد فاتورة بقيمة 38 ألف دولار هي تكاليف إيجار موقف طائرته الخاصة بمطار أبوظبي خلال زيارته الأخيرة.

الإعلامي اليمني المعروف ومراسل “الجزيرة” سمير النمري، نقل هذه المصادر قولها إن الإمارات أرسلت فاتورة تطالب فيها الحكومة الشرعية بدفع مبلغ 38 ألف دولار.و في تغريدته على حسابه بتويتر أن هذه الفاتورة عبارة عن قيمة تكاليف إيجار موقف الطائرة الخاصة برئيس الحكومة اليمنية في مطار أبو ظبي خلال زيارته الرسمية للإمارات.

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وأثار الخبر جدلا واسعا بين النشطاء، وعلقت إحدى النشطاء من سلطنة عمان:”والشجر والحجر باليمن الي سرقوه من بيدفع حقه”وكتب آخر ساخرا:”عادها با تطالب بحق الغداء والصبوح وعادها با تطالبه بالبغشيش هههه”

ودون ثالث:”لما يزعلوا يرجعوا يبحثوا عن الفواتير هههه”

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كان قد زار الإمارات في يونيو الماضي، وسط حالة توتر في العلاقات بين حكومته وأبوظبي.

وقالت وكالة “سبأ” اليمنية حينها أن الرئيس اليمني التقى في مدينة مكة في السعودية وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبحث معه “السير بثبات نحو تحقيق أهداف عاصفة الحزم (الاسم الذي يطلق على عملية التحالف في اليمن) وإعادة الأمل في التحالف”.

وفي أعقاب اللقاء توجه هادي إلى أبوظبي في زيارة رسمية بحث فيها “التطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقي المناطق اليمنية”.

وقرار زيارة أبوظبي جاء بعد مشاورات أجراها هادي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وتشهد العلاقات بين حكومة هادي والامارات توترا منذ أشهر.