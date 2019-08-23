شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الرياض تكشف عن إجراءات قاسية بحق 56 ألف مغترب وتلغي اقاماتهم رغم انها قانونية..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت صحيفة الرياض السعودية اليومية في عددها الصادر اليوم الخميس ان الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت لغت 56 ألف إذن عمل ( اقامة ) مسجلة لديها غير سارية.



وبحسب صحيفة الرياض فقد اعلنت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية.

أخبار قد تهمك:

Advertisements

وأضافت أنها اتخذت هذه الإجراءات استنادًا للائحة قواعد وإجراءات منح الأذن بالعمل التي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليًا في حالات عديدة، منها مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومتى انتهت إقامة العامل خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب، وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.