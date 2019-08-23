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الإنتقالي يحبط جشع تجار المحروقات وينجح في تأمين احتياجات الجنوب

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - عدن

قال كاتب سياسي أن نجاح الإنتقالي الجنوبي في تأمين إيصال أول شحنة مشتقات نفطية تكفي لتأمين وقود محطات الكهرباء واحتياج السوق بعدن لمدة شهر، واستيرادها بعيدا عن احتكار العيسى وهيمنة اللصوص ، خطوة جبارة على طريق إدارة الدولة الجنوبية .



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ووصف الكاتب "ماجد الداعري" الخطوة بأنها بادرة طيبة تستحق الإشادة كونها تبشر بتمكن قيادتنا الجنوبية الموقرة من تجاوز إحدى أهم المعضلات الخدمية المستفحلة بحجم معاناتنا المزمنة منذ عقود من سوء خدمة الكهرباء خاصة في مثل هذه الأيام العصيبة الحر وبعد تخلي حكومة المهجر عن واجباتها الاخلاقية والإنسانية والوطنية تجاه الشعب واتخاذها قرارا عقابيا بحق كل الشعب الذي يصر اليوم على الخلاص منها وتجاوز مرحلة فسادها وافسادها غيرالمسبوقين في تاريخ اليمن.

وقال الداعري، إن نجاح المهمة تمثل بداية انطلاقة مطمئنة لبداية سير الإنتقالي الجنوبي على الطريق الصحيح لتفعيل وإدارة مؤسسات الدولة كونها ببساطة تعني ان هناك انتظام مقبل لاستمرار تدفق شحنات المشتقات النفطية إلى عدن ومدن الجنوب الخاضعة منذ سنين لمزاح ومصالح واطماع أقبح تاجر جشع سلطته شرعية اللصوص على شعبها ليسومهم سواء العذاب حتى جاء الإنتقالي اليوم ليوقفه عند حده ويخبره ان للجنوب رجاله وقيادته وشعبه الحي القادر على لفظ كل من يعتقد أن بإمكانه التسلط عليه او إذلاله وكسر ارادته الجنوبية الحرة.