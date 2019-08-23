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قذائف حوثية تستهدف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة غربي اليمن ، مستخدمة القذائف المدفعية.



وأوضح مصدر محلي أن مقذوفا مدفعيا من سلاح الهاون أطلقته مليشيات الحوثي من مناطق تمركزها، سقط في أحد المباني بمطاحن البحر الأحمر.

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وحسب المصدر فإن القصف الذي شنته المليشيات أدى إلى اشتعال النيران في المكان وخلّفت أضراراً كبيرة فيه.

وسبق أن أقدمت المليشيات على استهداف مطاحن البحر الأحمر مرات عدة بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة وتضررت بشكل كبير، وعملت الفرق الأممية على إصلاحها في إطار مساعيها لعودتها للعمل مجدداً، وتحتوي المطاحن على كميات كبيرة من القمح التي رفضت المليشيات السماح بإخراجه من داخلها في وقت سابق.

وتضاف عملية استهدأف المطاحن الى سلسلة عمليات التصعيد الخطيرة التي تنفذها المليشيات في الآونة الأخيرة ، بالإضافة إلى عمليات التحشيد لنزيد من مسلحيها وحفر الأنفاق والخنادق التي تقوم بها المليشيات في معظم مناطق المدينة وأطرافها.