أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

Advertisements الخميس 22 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 وهي كالتالي :

مليشيا الحوثي تنهب ممتلكات 8 شركات خاصة تحت غطاء قضائي استهداف حوثي بمختلف الأسلحة لمواقع المشتركة في الجبلية بالحديدة كشف تفاصيل جريمة اختطاف طفلة وقتلها في جبلة بإب صحيفة: من يشكك في دور الإمارات لإنقاذ اليمن أعمى البصيرة صحيفة: لولا الإمارات لما كان لـ"الشرعية" اليمنية ذاتها اليوم أي وجود صحيفة: الدعم الإماراتي والسعودي للسودان جاء انطلاقاً من الروابط الأخوية مراسلنا.. مدير البرنامج الوطني يتفقد فرق نزع الالغام بعدد من المحافظات (صور) Advertisements بالفیدیو.. الاشغال العسكریة بالمقاومة الوطنیة تعید تأهیل الطریق الساحلي بالحدیدة مراسلنا.. وساطة قبلیة تنجح في احتواء صراع وشیك بین قبیلتین في الجوف قصف حوثي هو الأعنف على مواقع المشتركة بالدبابات شرق الحديدة حملة تفتیش للصیدلات في تعز لسحب الأدویة منتهیة الصلاحیة بالفيديو.. اندلاع حرائق بمطاحن البحر الأحمر جراء استهدافها من قبل مليشيا الحوثي "الخليج" الإماراتية: للأسف الشرعية أصبحت عالة على التحالف العربي مصادر مطلعة تكشف ل"الخليج 365"بنود اتفاق الحجرية في تعز القیادي الحوثي محمد حسین البخیتي یلقى حتفه بحادث مروري في اب رئيس الجمعية الوطنية يلتقى أعضاء جمعية القوى الجوية والدفاع الجوي معياد يؤكد إستمرار البنك المركزي في ممارسة مهامه من مقره الرئيسي بعدن عدن .. إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في التواهي والمعلا ومصادر تكشف السبب غلاب: التنظيمات العابرة للحدود خطر يهدد الدولة الوطنية وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي يغادر مدينة جدة السعودية # اليمن # غلاب # الإمارات # الحديدة # السعودية # التحالف العربي # الجوف # عدن # الحوثي # الشرعية # المجلس الإنتقالي الجنوبي # تعز # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # البنك المركزي # الميليشيات

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