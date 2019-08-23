شبوة .. إشتباكات متقطعة في عتق والنخبة تواصل تقدمها وإنتشارها

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الخميس 22 أغسطس 2019
محافظة شبوة
كتب
الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن قوات النخبة تمكنت من دخول مدينة عتق عاصمة المحافظة والإنتشار في عدد من الشوارع التي تشهد إشتباكات متقطعة مع قوات الشرعية التي رفضت الإنسحاب من المحافظة .
وذكرت المصادر، أن الكثير من جنود معسكرات الشرعية رفضت القتال بعد الإتفاق على الإنسحاب إلى مقر المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب الأمر الذي أدى إنسحاب معظمهم بعد إعطائهم الإمان ومنع إعتراضهم من حواجز النخبة .
وأضافت المصادر، أن قوات النخبة تمكنت من السيطرة على نقطة درهم وأنتشرت في شوارع المدينة بإنتظار إستكمال مغادرة باقي القوات وإخلاء المدينة وتسليم مواقعها للنخبة .
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