شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء 115 بأبين يحشد لمواجهة الإنتقالي.. والأخير يفاوض لـ استلام المعسكر دون قتال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن قائد اللواء 115 مشاة العميد سيف القفيش استدعى قادة قبليين وبعض رجال القبائل وقام بتسلحيهم في إشارة للاستعداد لمواجهة المجلس الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وبحسب المصادر فإن قادة في المجلس الإنتقالي الجنوبي في مديرية لودر شمالي شرق أبين، عقدوا اجتماعاً مساء الأربعاء لبحث موضوع إقناع قائد اللواء 115 مشاة الموالي للحكومة بتسليم المعسكر لقوات الإنتقالي دون قتال.

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وقال المصدر إن قيادة “الإنتقالي الجنوبي” في لودر عقدت إجتماعًا لتدارس ملف الأمن وشكلت لجنة من 6 أعضاء للتفاوض مع قائد اللواء 115 مشاه العميد سيف القفيش لتسليم اللواء للقوات الموالية للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً, لكن المصدر قال إن قائد اللواء 115 مشاة يرفض تسليم اللواء.

في المقابل كانت مصادر عسكرية قالت في وقت سابق، إن اللواء الثامن عاصفة التابع للمجلس الإنتقالي الجنوبي في مديرية لودر من المزمع إن تسند له مهمة إسقاط معسكر اللواء 115 مشاة في حالة رفض قائد اللواء 115 التسليم, لكن مصادر أخرى قالت إنه من المستبعد Bن يشارك اللواء في أي مواجهات داخل لودر إذ لم يتسلم أفراده أسلحتهم الشخصية حتى الآن.

الجدير بالذكر إن الإمارات قدمت دعمًا للمجلس الإنتقالي الجنوبي لتأسيس لواء عسكري في لودر بالتزامن مع مساعي الإمارات لفرض سيطرة حلفائها المحليين في الجنوب لإنهاء حضور القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً.