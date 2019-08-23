اشتداد المعارك في شبوة والانتقالي يوشك على حسمها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

احتدمت المعارك مع ساعات اليوم الاولى بين قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

يأتي ذلك وسط تراجع قوات هادي وتقدم النخبة الشبوانية لا سيما بعد انشقاقات واسعة في قوات حكومة هادي.

واعلن قائد القوات المشتركة التابع للتحالف في محافظة شبوة العقيد علي مجور انضمامه وتأييده لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، والنخبة الشبوانية.

كما اعلن قائد القوات الخاصة احمد طالب المرزقي التابع لقوات هادي، تأييده للمجلس الانتقالي الجنوبي وللنخبة الشبوانية والقوات الجنوبية.

وتؤكد المصادر فرار ألوية عسكرية تابعة لعلي محسن الأحمر، بعد سيطرة مسلحي الإمارات على أجزاء واسعة من عتق.

وذكرت المصادر ان قوات النخبة الشبوانية باتت على بعد خطوات من حسم المعركة في المدينة