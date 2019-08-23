شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : شاهد صور.. مباشرة تقطع الشك باليقين وتكشف الطرف المسيطر الآن على شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تشهد مديرية عتق بمحافظة شبوة مساء يوم الخميس اشتباكات متقطعة في المدخل الشرقي والغربي للمديرية بينما يشهد وسط المديرية هدوء بعد تسلل طقمين لقوات النخبة الشبوانية وتمكنت قوات اللواء من التعامل معاهن.

تزامن مع الاشتباكات تحليق مكثف لطيران حربي في سماء مديرية عتق بينما يواصل الطرفين حشد قوات من خارج محافظة شبوة والتعويضات مستمرة.

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المصادر اكدت عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل على مديرية عتق بعد دخول السلاح الثقيل الى المعركة وسماع دوي انفجارات من جهة الجلفوز .

وذكرت وسائل اعلامية ان قوات النخبة الشبوانية استهدفت منزل محافظ شبوة بصواريخ حرارية وادت الى احراق سيارتين وتصاعد النيران من محل الانفجارات فيما اكدت مصادر بأن اللواء احمد بن مساعد غير متواجد في عتق.

وحسب مراقبين بأن مديرية عتق ستشهد أعنف المعارك خلال الساعات القادمة كون طرفي الصراع يتلقون امتدادات متواصلة حتي اللحظة ومن الصعب حسم المعركة لأي طرف بوقت قصير كما حصل في عدن وأبين.