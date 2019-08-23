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الحديدة.. الإمارات ترفد مستشفى حيس بدفعة جديدة من الأدوية

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الحديدة - الخليج 365

رفدت دولة الإمارات العربية المتحدة ، عبر ذراعها الإنسانية ( هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ) ، الخميس 22 أغسطس مستشفى حيس العام في الساحل الغربي لليمن بدفعة جديدة من الأدوية والتي قدمت بصورة عاجلة تلبية لنداء القطاع الصحي للمساعدة في مواجهة الأوبئة المنتشرة وعلى رأسها الكوليرا والملاريا.



وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن ( الهلال ) تلقى نداء استغاثة من مكتب الصحة بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة لتوفير مساعدات علاجية لمكافحة حالات الإصابة بوباء الكوليرا والإسهالات المائية الحادة والتي تزايدت خلال الأيام الماضية مع موسم هطول الأمطار.

وأضاف أنه تم تلبية هذا النداء بصورة عاجلة، كما دأبت هيئة الهلال الأحمرالإماراتي على توفير كميات الأدوية المطلوبة، مشيرا إلى أنه سيعقبها حملة توعية للأهالي خلال الأيام القادمة.

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بدوره ثمن مدير عام مديرية حيس الأستاذ مطهر القاضي الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للقطاع الصحي ومختلف القطاعات في مديرية حيس وكامل المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن.

وقال القاضي : إن المساعدات العلاجية المتواصلة لمستشفى حيس العام وبهذه الاستجابة السريعة تجسد العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات والتي كانت السباقة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في خدمة أبناء مديرية حيس منذ الأيام الأولى على تحريرها وتطهيرها من المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وفي السياق عبر مدير مكتب الصحة بمديرية حيس الدكتور محمد طالب حمنه عن شكره لدولة الإمارات وما تقدمه من دعم سخي ومتواصل للقطاع الصحي في المديرية.

وأضاف : هئية الهلال الأحمر الإماراتي توفر بشكل متواصل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفى حيس العام وبشكل ليمكننا من تقديم الخدمات الطبية للأهالي ومواجهة حالات الإصابة بالأوبئة . وعبر عدد من أهالي حيس عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية على الدعم السخي النابع من حرصها الكبير في تطبيع الحياة بالمديرية مؤكدين : أن هذه المواقف الأخوية والإنسانية لدولة الإمارات تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز.