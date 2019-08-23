البنك المركزي يعلن استمراره في ممارسة مهامه وأعماله بعدن 

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 البنك المركزى اليمني كتب Advertisements عدن - الخليج 365 أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس 22 أغسطس /آب 2019م، عن استمراره في ممارسة مهامه وأعماله في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن وفي كافة فروعه.

وبين بيان صادر عن البنك نشره حافظ معياد محافظ البنك - رصده "الخليج 365" - أن عمل البنك كما هو معتاد خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.. وأهاب البنك "بالجميع احترام حيادية البنك المركزي كمؤسسة وطنية تخص كل اليمنين دون استثناء". Advertisements

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