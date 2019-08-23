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الشرعية تنقلب على إتفاق شبوة وترفض سحب قوات الإصلاح من عتق

الجمعة 23 أغسطس 2019

سالم ثابت العولقي

كتب عتق - الخليج 365

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، عن حقيقة المواجهات التي تشهدها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، والتي شهدت أمس، إتفاقاً يقضي بإنسحاب قوات الأمن الخاصة واللواء 21 ميكا التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة .

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وقال العولقي في منشور له بتويتر، "انقلبت السلطة المحلية بشبوة على الأتفاق الذي تم مساء أمس الاربعاء ٢١ أغسطس" .. مشيراً إلى أن الإتفاق ينص على إنسحاب قوات اللواء ٢١ ميكا والقوات الخاصة من عتق ويتولى ملف الأمن في عتق قوات الأمن والنخبة الشبوانية وينسق ذلك ٣ مندوبين من السلطة المحلية، المجلس الإنتقالي، النخبة الشبوانية.

وأضاف "عادت إلينا اللجنة المُرسلة من المحافظ الساعة ١١ ليلاً مساء أمس الأربعاء وتتكون من: د. عبدالقوي لمروق وكيل أول محافظة، ناصر امطحين رئيس عمليات محور عتق، أحمد طالب المرزقي قائد القوات الخاصة شبوة وكان معي رئيس القيادة المحلية شبوة علي السليماني والشيخ ناجي فهيد الحارثي عضو الجمعية الوطنية، والمقدم وجدي باعوم الخليفي، قائد اللواء الرابع نخبة شبوانية، وأكدوا على الأتفاق وانهم ضمناء على تنفيذه في وجوههم واتصل محافظ شبوة واعطى وجهه لرئيس القيادة المحلية بشبوة بالتوجيه بإنسحاب القوات مباشرة وتنفيذ ما تم الأتفاق عليه".

وتابع "طلبت منا اللجنة المُرسلة من المحافظ إبلاغ عمليات النخبة في عتق ونصاب ومرخة لتسهيل مرور القوات المنسحبة وبلغنا فوراً كافة النقاط بتسهيل إنسحاب القوات" .. مشيراً إلى أن القوات لم تغادر من عتق، فأتصلت اللجنة المُرسلة الساعة الواحدة والساعة الثالثة فجر الخميس والساعة الثانية عشر ظهر الخميس وللأسف مماطلة وتسويف وتبرير حتى قطعوا التواصل تماماً.

وأستطرد "نبرأ إلى الله من كل قطرة دم تسفك ويتحمل المسؤولية الكاملة امام الله تعالى محافظ شبوة وكل من حرض للانقلاب على أتفاق حقن الدماء" .. داعياً أبناء محافظة شبوة الأحرار إلى الالتفاف حول قواتهم الجنوبية ومشروعهم الوطني الجنوبي وإلى الصمود ومواجهة الاحتلال الشمالي بأدواته الإخوانية والحوثية والإرهابية لتطهير كل شبر بمحافظة شبوة ودعم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإفشال كافة الأجندة التي تستهدف التحالف العربي بشبوة.