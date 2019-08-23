وكيلان في محافظة شبوة يحملان بن عديو مسؤولية مواجهات عتق 

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الخميس 22 أغسطس 2019

المحافظ محمد صالح بن عديو

كتب الخليج 365

حمل وكيلان في محافظة شبوة، المحافظ، محمد صالح بن عديو، مسؤولية المواجهات التي إندلعت في مدينة عتق بين قوات النخبة وقوات المنطقة العسكرية الثالثة، بعد إنقلاب السلطة المحلية، على إتفاق أبرم مساء الأربعاء مع المجلس الإنتقالي الجنوبي تضمن إنسحاب قوات الثالثة من عتق .



وقال وكيلا المحافظة، احمد صالح عبدالحبيب الدغاري، سالم محسن الشيبه البابكري في بيان مشترك لهما بخصوص تطورات شبوة، "نتابع ونعايش بإهتمام وبقلق التطورات التي تشهدها محافظة شبوة، وكنا نتمنى أن يعلو صوت العقل، وان يتم تحكيم العقل وتغليب مصلحة شبوة والمصلحة الوطنية ككل، وتقديمها على المصالح الذاتية وكراسي السلطة، والمنافع الآنية، وبما يحفظ الأمن والاستقرار والتماسك لاسيما ونحن ما نزال في معركتنا إلى جانب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة المليشيات الحوثية".

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وأكد الدغاري والشيبه إلتزامها بالحرص على سلامة المواطنين والتقريب بين الفرقاء .. معلنين عن إخلاء مسؤوليتهما من أي قرارات أتخذها أو سيتخذها الأخ محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو .

وأشارا إلى أنه قد تم الاتفاق مع المحافظ بن عديو من قبل على تجنيب شبوة أي تصعيد عسكري، وأكد على التزامه بذلك وبأن ما يحصل في عدن سيحصل في عتق، لكنه نكث بالاتفاق واستمع إلى مستشاريه غير آبه بموقف القيادات الأخرى.

وقالا "ولذلك نحمل المحافظ وكل من يسانده ويقف معه كامل المسؤولية عما ستخلفة الأزمة من خسائر بشرية ومادية، وتمزيق للنسيح الإجتماعي وتعريض أمن المواطنين والمحافظة للخطر" .. مؤكدين في الوقت ذاته أن محافظة شبوة ستظل تساند رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كحلفاء وشركاء دائمين في الأمن الإقليمي المشترك، وسنظل معاً في خندق واحد أمام المشاريع الإيرانية التوسعية وأدواتها والداعمين لها في المنطقة.

وطالب الوكيلان دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها في دعم كل الجبهات ضد المليشيات الحوثية، ومواصلة جهودها في احتواء الأزمات الراهنة، وحل الخلافات من خلال الحوار على طاولة واحدة في المملكة العربية السعودية.