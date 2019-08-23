- 1/2
- 2/2
Advertisements
وكيل أول محافظة لحج لـاليمن العربي: نشكرالسعودية وامارات الخير على وقوفهم مع الجنوبيين
الخميس 22 أغسطس 2019
اللواء صالح البكرى
كتب
سيد مصطفي
وكيل أول محافظة لحج لـ"الخليج 365": نشكرالسعودية وامارات الخير على وقوفهم مع الجنوبيين وجه صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج، الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وامارات الخير والعطاء على وقوفهم مع اليمنيين جانبنأ إلى جنب، ودعم الجنوبيين بكل الوسائل الحربية واللوجستية وكل إمكانيات المجهود الحربي.
وأكد البكري لـ"الخليج 365"، أن الجنوبيين واصلوا المسار النضالي حتى انقلاب الحوثيين على الشرعية العقيمة التي انتهة بالنسبه للجنوبيين عام94 الحرب الظالمة التي قضت على كل شي في الجنوب، وصبر الشعب على التهميش وقطع الرواتب وتسريح الجيش قصرأ، واعتقال واغتيال كوادر الجنوب حتى حرب2015 واحتلال للجنوب من قبل الشمال للمرة الثانية.
وأضاف وكيل أول محافظة لحج، تم تدمير عدن تمامنأ من قبل الشماليين واحرقو الشجر والحجر والانسان وقاوم شعب الجنوب المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي ولانتقالي ببساله انبهر العالم من صمود الجنوبيين امام جيوش اليمن، مبينًا انها كانت حرب شمالية جنوبية بإمتياز، انتصر شعب الجنوب وطرد الاحتلال والعفاشيين والحوثة
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أول محافظة لحج لـ"اليمن العربي": نشكرالسعودية وامارات الخير على وقوفهم مع الجنوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.