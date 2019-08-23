وكيل أول محافظة لحج لـ"اليمن العربي": نشكرالسعودية وامارات الخير على وقوفهم مع الجنوبيين

Advertisements

وكيل أول محافظة لحج لـاليمن العربي: نشكرالسعودية وامارات الخير على وقوفهم مع الجنوبيين

الخميس 22 أغسطس 2019

اللواء صالح البكرى

كتب سيد مصطفي

وكيل أول محافظة لحج لـ"الخليج 365": نشكرالسعودية وامارات الخير على وقوفهم مع الجنوبيين وجه صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج، الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وامارات الخير والعطاء على وقوفهم مع اليمنيين جانبنأ إلى جنب، ودعم الجنوبيين بكل الوسائل الحربية واللوجستية وكل إمكانيات المجهود الحربي.

Advertisements

وأكد البكري لـ"الخليج 365"، أن الجنوبيين واصلوا المسار النضالي حتى انقلاب الحوثيين على الشرعية العقيمة التي انتهة بالنسبه للجنوبيين عام94 الحرب الظالمة التي قضت على كل شي في الجنوب، وصبر الشعب على التهميش وقطع الرواتب وتسريح الجيش قصرأ، واعتقال واغتيال كوادر الجنوب حتى حرب2015 واحتلال للجنوب من قبل الشمال للمرة الثانية.

وأضاف وكيل أول محافظة لحج، تم تدمير عدن تمامنأ من قبل الشماليين واحرقو الشجر والحجر والانسان وقاوم شعب الجنوب المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي ولانتقالي ببساله انبهر العالم من صمود الجنوبيين امام جيوش اليمن، مبينًا انها كانت حرب شمالية جنوبية بإمتياز، انتصر شعب الجنوب وطرد الاحتلال والعفاشيين والحوثة