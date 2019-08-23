Advertisements الخميس 22 أغسطس 2019 أقدار مختار كتب Advertisements سيد مصطفي قالت أقدار مختار، مؤسسة حملة "لا للمخدرات" باليمن، أن الوضع الأمني حاليًا في الوقت الراهن بالمحافظات اليمنية، لا يسمح في الوقت الراهن لأي حملات أو نشاط وأكدت مختار لـ"الخليج 365"، ان المخدرات منتشره بصوره كبيره لأغلب الدول خاصة العربية، وضربت مثال على ذلك مصر المخدرات فيه أصبحت من ضروريات الحياة رغم استقرار الوضع.

وأضافت مؤسسة حملة "لا للمخدرات" باليمن، أنه بالنسبه لليمنيين فتعتبر المخدرات وتعاطيها ظاهرة حرب بسبب النزاع و هي ظاهرة دخيلة ليست من ثقافة المجتمع. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة حملة "لا للمخدرات": الوضع الأمني الحالي باليمن منعنا من استكمال عملنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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