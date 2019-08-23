شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الانتقالي تسيطر الان على مبنى الجوازات بعتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية من عتق عاصمة محافظة شبوه ان قوات المجلس الانتقالي المدعومة اماراتيا تمكنت من السيطرة على مبنى الهجرة والجوازات وتبة الإذاعة بمدينة عتق.

قالت المصادر إن اشتباكات عنيفة تجري بين االقوات الحكومية وقوات الانتقالي في شوارع عتق.

ولفتت إلى أن قائد النجدة أعلن ولائه للقوات الجنوبية، رافضاً الدخول في اشتباكات مع القوات الجنوبية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قوات الانتقالي تسيطر الان على مبنى الجوازات بعتق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.