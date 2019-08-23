شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..اللواء أحمد مساعد حسين يطلق نداء عاجل لكل جنود الجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق القيادي احمد مساعد حسين نداء عاجل إلى كافة أبناء وشباب وجنود وصف ضباط المؤسسات العسكرية من جيش وأمن ونخبة ونشطاء شبوة جاء فيه مايلي:

مناشدة عاجلة من اللواء احمد مساعد حسين رئيس الهيئة الشعبية م / شبوة بسم الله الرحمن الرحيم الى اخواني وابنائي من شباب وجنود وصف وضباط المؤسسات العسكرية من جيش وأمن ونخبه وجميع النشطاء في محافظة شبوه … في هذه اللحظات الحرجة اتوجه اليكم مناشدا لكم الحذر من توجيه سلاحكم ضد بعضكم البعض وان ترفضوا أوامر قادة يتاجروا بأرواحكم رخيصة نحو أهداف مجهوله وغير واضحة الملامح وسوف تقودكم لمقاتلة اخوانكم المتواجدين في الوحدات المقابله دون ما تعرفون الأسباب والنوايا ومستقبلها.

وفي مثل هذه الحاله يفترض منكم يا من تصدر لكم الأوامر بقتل بعضكم البعض ان ترفضونها تماماً وترفضوا أوامر قادة لن يسئلوا عن أسرة من قتل منكم ولن تعالج من جرح منكم والشواهد كثيره أمامكم خلال اربع سنوات ونيف من حروب خاسره ووقودها اخوه وابنا وطن واحد . ولقد اوضحت في لقائي مع الإعلامين يوم امس عن مخطط الفتنة الذي تدفع بها قوى خارجية بواسطة ادوات محليه لايهمها دماءكم ولا مصلحة أمنكم انني اكرر مناشدتي لكم بالتوقف عن الانجرار ورا الفتنة والذين يدفعون لاشعالها والتي بداءت مساء هذا اليوم في عتق عاصمة المحافظة.

كما انني ارجو من جميع المشايخ والعقلا وقيادة السلطة في المحافظة والاخوة قادة المؤسسات العسكرية والامنية ومسؤولي فروع المكونات السياسية ارجوكم جميعاً الى التداعي للقاء عاجل يجمعنا ولجنة الوساطة لتلافي خطورة الموقف قبل ان يتوسع لتصبح شبوه وعاصمتها ساحة معركة للجنوب والشمال التي حذرت منها امس بان اَي معركه في شبوه ستكون مفتوحه على كل الاحتمالات والتدخلات من جميع الاتجاهات بحكم موقع المحافظه المحاذي لكل المحافظات جنوباً وًشمالاً ولا يدرك هذه الخطوره عدا من يعرف التضاريس والجغرافيا وهناك من يخطط يريد توسيع الفتنه التي تدور رحاها على ارض شبوه وتسحق وتدمر ما تبقى فيها وذلك مايريدوه مشعلين الفتنة واعداء السلام .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.

