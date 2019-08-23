عاجل.. الطيران الاماراتي يفاجئ الجميع ويشن غارات جوية عنيفة في بشبوة (تفاصيل عاجلة)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر يمنية إن "الطيران الإماراتي تدخل قبل قليل في المواجهات التي اندلعت بين قوات النخبة المدعومة اماراتيا مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية مساء الخميس".
وأفادت المصادر لـ"واتس نيوز" بأن طيران القوات الإماراتية، قصفت نقطة الجرفوز المدخل الشرقي لمدينة عتق استهدفت فيه آليت عسكرية للجيش الوطني.
ولم توضح المصادر ما إذا كان هناك ضحايا جراء هذا القصف.
وللمرة الثانية، يقوم الطيران الإماراتي بالإسناد الجوي لقوات المجلس الانتقالي في مواجهاته مع القوات الحكومية، بعد قصفها لقوات الحماية الرئاسية بعدن.
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