شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة اليمنية تصدر البيان رقم 1 عن معركة عتق بشبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الحكومة الشرعية إنها ستواجه التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي بكافة الوسائل المتاحة. واتهمت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي راجح بادي قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة بتفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة، رغم الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد العسكري. Advertisements ولفت بادي أن توسيع التمرد المسلح الى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي ولجهود السعودية للتهدئة وإصرار على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة. وأوضح ان موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به ميلشيات الانتقالي.

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