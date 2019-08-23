شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان... قوات النخبة الإماراتية تنسحب الان من "العكف" .. وبن فريد يكشف عن رفع الغطاء القانوني عن أبو ظبي ويوجه رسالة عاجلة لأبناء شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " قبل قليل، بأن قوات النخبة الإماراتية ، أنسحبت الليلة من نقطة العكف المدخل الجنوبي لمدينة عتق .

وأوضحت المصادر أن أنسحاب قوات النخبة الإماراتية جاء بعد إشتباكات عنيفة بينها وبين قوات الجيش الوطني بمحافظة شبوة. Advertisements

وفي السياق ذاته، قال الشيخ القبلي والقيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي صالح بن فريد العولقي أنه "بعد التطورات الجديدة واعلان الحكومة المعترف بها دوليا رفع الغطاء القانوني عن الامارات لم يعد هناك من هدف لكل تشكيلات الأحزمة والنخب التي أنشأت خارج الأطر الشرعية سوى العبث والفوضى كي يتم التفاوض معها للحصول على المستحقات الشهرية..لا مشروع جنوبي ولا يحزنون..

وأضاف في تصريح صحفي تناقلته الليلة عدد من المواقع الأخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي "نصيحتنا لأهلنا في شبوة أحقنوا دماء ابنائكم ولا تهرولوا خلف شعارات خادعة..".

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