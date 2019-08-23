شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الوزير الجبواني يكشف عن الملحمة المرعبة القادمة في عاصمة محافظة شبوة "عتق" .. شاهد (تفاصيل الطارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النقل صالح الجبواني، عن تفاصيل اتصالات مباشرة أجراءها لمعرفة الوضع في مدينة عتق، بعد تفجير "المجلس الانتقالي الجنوبي" للوضع في المدينة.

وقال الجبواني في تغريدة قبل قليل: "من خلال اتصالاتنا المباشره بعتق قوات الأمن والجيش الوطني مسيطرة على الموقف ولا صحة لإحتلال مباني وشوارع من قبل المليشيات ولا صحة لإنضمام قادة وضباط".

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وأضاف: "رغم شدة المواجهة إلا أن قواتنا تسطر ملحمة وطنية كبرى دفاعاً عن الأرض والعرض ضد أطماع الإمارات في التوسع والسيطرة".