النخبة الشبوانية تسيطر على المباني الحكومية في عتق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

قالت مصادر محلية، ان قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا احكم سيطرته على عدد من المؤسسات الحكومية في مدينة عتق عاصمة المحافظة.

واشارت المصادر الى سيطرة قوات النخبة على مبنى الهجرة والجوازات وتبة الإذاعة بمدينة عتق.

فيما لا تزال الاشتباكات بين مليشيات الاصلاح والانتقالي تدور في عدد من الاحياء.

الى ذلك اعلن قائد النجدة ولائه لقوات النخبة، معلناً استسلام قواته.